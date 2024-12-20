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20 декабря, 02:37

Россиянам рассказали о самом выгодном способе вложить миллион рублей

Экономист Задорнов: Банковский вклад — самый выгодный способ вложения миллиона

Наиболее выгодным вариантом для вложения одного миллиона рублей станет открытие банковского вклада, считает бывший министр финансов Михаил Задорнов. В интервью для РБК он рекомендовал россиянам рассмотреть депозиты в надёжных финорганизациях сроком на полгода. В дополнение к банковским вкладам он предложил инвестировать в замещающие валютные облигации.

Сравнивая среднюю доходность дивидендов качественных компаний (13-15%) с доходностью по банковским вкладам (около 25% годовых), Задорнов сделал вывод, что депозиты сейчас являются более выгодным вариантом. Он подчеркнул, что при текущих ставках и отсутствии положительных геополитических перемен фондовый рынок остаётся непривлекательным.

Однако ситуация может измениться уже в 2025 году, если удастся урегулировать украинский конфликт. В случае появления признаков позитивных изменений, экономист рекомендует формировать инвестиционный портфель, выбирая компании с минимальными долговыми обязательствами.

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Ранее россиянам объяснили, когда лучше начинать копить на пенсию. Оптимальным возрастом для этого считается 25 лет, так как в противном случае существует риск остаться только с государственной пенсией. При этом не нужно откладывать крупные суммы — достаточно выделять 10-20% от своего дохода каждый месяц.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / komokvm

Артём Гапоненко
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