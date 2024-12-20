Россиянам рассказали о самом выгодном способе вложить миллион рублей

Наиболее выгодным вариантом для вложения одного миллиона рублей станет открытие банковского вклада, считает бывший министр финансов Михаил Задорнов. В интервью для РБК он рекомендовал россиянам рассмотреть депозиты в надёжных финорганизациях сроком на полгода. В дополнение к банковским вкладам он предложил инвестировать в замещающие валютные облигации.

Сравнивая среднюю доходность дивидендов качественных компаний (13-15%) с доходностью по банковским вкладам (около 25% годовых), Задорнов сделал вывод, что депозиты сейчас являются более выгодным вариантом. Он подчеркнул, что при текущих ставках и отсутствии положительных геополитических перемен фондовый рынок остаётся непривлекательным.

Однако ситуация может измениться уже в 2025 году, если удастся урегулировать украинский конфликт. В случае появления признаков позитивных изменений, экономист рекомендует формировать инвестиционный портфель, выбирая компании с минимальными долговыми обязательствами.