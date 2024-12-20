В России осуждённым разрешили долгие свидания в СИЗО и звонки

С 20 декабря заключённые, ожидающие перевода в колонию или участвующие в следственных действиях в СИЗО, смогут проводить длительные свидания и общаться с родственниками по телефону. Приказ опубликован на сайте Министерства юстиции России.

«Заключённые, оставленные в СИЗО или временно переведённые туда из исправительного учреждения, могут иметь длительные свидания до трёх дней и краткосрочные встречи с близкими и другими лицами. Это возможно при наличии разрешения от лица или органа, ведущего уголовное дело этого заключённого», — сказано в документе.

Для этого нужно получить письменное разрешение от начальника следственного изолятора и написать заявление.

Закон регламентирует, что нельзя лишать заключённых возможности краткосрочных и длительных свиданий с родными, как предусмотрено в обновлённом УИК. Также документ допускает замену длительных свиданий на краткосрочные. Взамен и тех, и других можно предпочесть телефонный разговор.