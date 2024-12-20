Сын Леннона перенёс вторую операцию по удалению меланомы

Британский музыкант Джулиан Леннон, старший сын Джона Леннона, основателя легендарной группы The Beatles, сообщил в социальной сети X, что перед Рождеством он перенёс вторую операцию по удалению меланомы.

На его плече и предплечье врачи обнаружили две родинки, одна из которых оказалась опухолью. Хотя результаты биопсии ещё не были получены, сама операция прошла успешно.

«Прежде всего, я очень благодарен доктору Тесс и доктору Тиму за то, что они смогли скоординировать эту операцию в такой короткий срок. В таких обстоятельствах никогда нельзя быть слишком уверенным, но мы все верим, что доктор Тим спас положение... Так что пока скрестим пальцы», — написал музыкант.

Напомним, что первый раз 61-летнему рок-музыканту удалили опухоль на голове в 2020 году.