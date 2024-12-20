Аргентина планирует наладить свободную торговлю с США с приходом Трампа

Аргентинский президент Хавьер Милей сообщил, что будущее правительство Дональда Трампа рассматривает возможность заключения с Буэнос-Айресом соглашения о свободной торговле.

«Мы намерены реализовать это с Соединёнными Штатами. Один из представителей, работающих с Трампом, отметил, что работа над свободной торговлей с Аргентиной — это одна из текущих задач», — заявил Милей.

Положение Меркосур — интеграционного объединения стран Южной Америки, в которое входят Аргентина, Уругвай, Парагвай, Боливия и Бразилия — требует коллективного подхода к заключению торговых соглашений с другими странами, чтобы защищать интересы общего рынка. В данном союзе существует унифицированный таможенный тариф и предусмотрены исключения. Милей предложил, чтобы государства Меркосур могли самостоятельно заключать соглашения о беспошлинной торговле с внешними партнёрами.