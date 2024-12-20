Власти Чада потребовали от Франции вывести войска из страны до 31 января

Чадские власти расторгли соглашение о военном сотрудничестве с Францией и настаивают на выводе французских войск до 31 января, сообщает радио RFI со ссылкой на источники в Нджамене и Париже.

Источники, знакомые с ситуацией во французском правительстве, отмечают, что Париж получил это требование в четверг вечером. Первоначальное предложение о выводе войск в марте было отклонено, поскольку сочли его слишком медленным.

«Семь недель на выход тысячи солдат и множество техники — это нереально», — прокомментировал французский военный источник, указывая, что это может быть тактикой давления со стороны чадского правительства.

Из Нджамены сообщают, что идеальным исходом стал бы уход французов до февраля, до начала Рамадана. В обеих столицах подчёркивают, что переговоры проходят в конструктивном русле.