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20 декабря, 03:47

Власти Чада потребовали от Франции вывести войска из страны до 31 января

Чадские власти расторгли соглашение о военном сотрудничестве с Францией и настаивают на выводе французских войск до 31 января, сообщает радио RFI со ссылкой на источники в Нджамене и Париже.

Источники, знакомые с ситуацией во французском правительстве, отмечают, что Париж получил это требование в четверг вечером. Первоначальное предложение о выводе войск в марте было отклонено, поскольку сочли его слишком медленным.

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«Семь недель на выход тысячи солдат и множество техники — это нереально», — прокомментировал французский военный источник, указывая, что это может быть тактикой давления со стороны чадского правительства.

Из Нджамены сообщают, что идеальным исходом стал бы уход французов до февраля, до начала Рамадана. В обеих столицах подчёркивают, что переговоры проходят в конструктивном русле.

Напомним, в конце ноября государственный министр иностранных дел, международных дел, африканской интеграции и по делам чадцев за рубежом Абдераман Куламалла объявил, что Чад решил разорвать соглашение о военном сотрудничестве с Францией.

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Shutterstock / FOTODOM / Mini Onion

Лия Мурадьян
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