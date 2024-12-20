Два БПЛА самолётного типа уничтожены силами ПВО над Брянской областью
Силы ПВО Министерства обороны России уничтожили два украинских БПЛА самолётного типа, которые были обнаружены над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
«Спасибо нашим защитникам!» — написал Богомаз в телеграм-канале.
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Ранее житель Брянской области получил осколочные ранения в результате атаки ВСУ на регион. Пострадавшего доставили в районную больницу, где медики оперативно оказали ему необходимую помощь.
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