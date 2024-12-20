Экс-хоккеист «Металлурга» избил полицейского, которого вызвала его знакомая

Бывший хоккеист новокузнецкого «Металлурга» и системы омского «Авангарда» Алексей Яценко избил полицейского, которого вызвала его знакомая. По сведениям SHOT, всё произошло сегодня ночью в городе Амурск Хабаровского края.

28-летний Яценко выпивал со своей знакомой. Та позже обратилась в полицию и обвинила тренера по хоккею в избиении. К спортсмену отправился сотрудник полиции, которого тот начал избивать буквально с порога. Всего он нанёс ему около пяти ударов по лицу. В итоге хоккеиста задержали. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела в отношении него.