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20 декабря, 05:10

Экс-хоккеист «Металлурга» избил полицейского, которого вызвала его знакомая

Экс-хоккеист новокузнецкого «Металлурга» и системы омского «Авангарда» Алексей Яценко. Фото © VK / ХК «Металлург» (Новокузнецк)

Экс-хоккеист новокузнецкого «Металлурга» и системы омского «Авангарда» Алексей Яценко. Фото © VK / ХК «Металлург» (Новокузнецк)

Бывший хоккеист новокузнецкого «Металлурга» и системы омского «Авангарда» Алексей Яценко избил полицейского, которого вызвала его знакомая. По сведениям SHOT, всё произошло сегодня ночью в городе Амурск Хабаровского края.

28-летний Яценко выпивал со своей знакомой. Та позже обратилась в полицию и обвинила тренера по хоккею в избиении. К спортсмену отправился сотрудник полиции, которого тот начал избивать буквально с порога. Всего он нанёс ему около пяти ударов по лицу. В итоге хоккеиста задержали. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела в отношении него.

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Андрей Бражников
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