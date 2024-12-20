В октябре Россия увеличила объём вложений в госбумаги США до 28 млн долларов

В октябре объём принадлежащих России государственных облигаций США увеличился до 28 миллионов долларов с сентябрьских 25. Об этом свидетельствуют данные американского Министерства финансов.

Теперь портфель РФ включает 24 миллиона долларов в долгосрочных бумагах и 4 миллиона в краткосрочных. Сентябрьские показатели составляли $22 млн и $3 млн соответственно.

Главным держателем американского госдолга по-прежнему является Япония, в октябре её вложения снизились с 1,123 триллиона долларов до 1,102. Второе место занимает Китай (в октябре снижение со 772 млрд до 760,1), третье — Великобритания (также снижение с 764,4 млрд до 746).

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. Так, уже в апреле того года их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, в мае упал до $14,9 млрд.