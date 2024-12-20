Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололёде толщиной 3 мм 20 декабря
Синоптик Леус: В Москве образовался гололёд толщиной до 3 мм
В пятницу, 20 декабря, москвичам и жителям Подмосковья стоит быть особенно осторожными при выходе на улицу. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в этот день будет сильный гололёд толщиной 3 мм, также возможен ледяной дождь.
«В Москве гололёд зафиксировали метеостанции МГУ, аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово. В Подмосковье скользко было в Волоколамске, Ново-Иерусалиме, Подмосковной, Коломне и Черустях. Толщина гололёдных отложений — от 1 до 3 миллиметров», — процитировали слова Леуса на сайте RG.ru.
Внимательными на дорогах следует быть не только пешеходам, но и водителям, которым напомнили о соблюдении скоростного режима. Лёд начнёт таять, как только установится положительная температура, подчеркнул синоптик. На западе Подмосковья это уже произошло, на востоке — после полудня.
Ранее москвичам рассказали о погоде в Новый год . По прогнозам синоптиков, будет холодно и без существенных осадков. 31 декабря столицу накроет умеренный мороз, температура воздуха будет колебаться от -1 до -6 градусов. В ночь на 1 января ожидается до -7 градусов. Вероятность небольшого снега составит около 60%.
Life.ru