Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололёде толщиной 3 мм 20 декабря

В пятницу, 20 декабря, москвичам и жителям Подмосковья стоит быть особенно осторожными при выходе на улицу. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в этот день будет сильный гололёд толщиной 3 мм, также возможен ледяной дождь.

«В Москве гололёд зафиксировали метеостанции МГУ, аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово. В Подмосковье скользко было в Волоколамске, Ново-Иерусалиме, Подмосковной, Коломне и Черустях. Толщина гололёдных отложений — от 1 до 3 миллиметров», — процитировали слова Леуса на сайте RG.ru.

Внимательными на дорогах следует быть не только пешеходам, но и водителям, которым напомнили о соблюдении скоростного режима. Лёд начнёт таять, как только установится положительная температура, подчеркнул синоптик. На западе Подмосковья это уже произошло, на востоке — после полудня.