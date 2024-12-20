Москвичи израсходовали рекордное количество энергии на фоне «‎сибирских» морозов

По данным учреждения, новый рекорд обновился до значений в 19 883 МВт, что на 37 МВт больше предыдущего показателя, зафиксированного в январе текущего года. Отмечается, что новые рекордные цифры выявились при среднесуточной температуре минус 12,5 градуса.

Ранее сообщалось, что погода в Москве перед самым Новым годом будет холодной, но без значительных осадков. 31 декабря столицу накроет умеренный мороз, температура воздуха в течение дня будет колебаться от минус 1 до минус 6 градусов. В ночь на 1 января термометры могут показать до минус 7 градусов. В этот период вероятность небольшого снега составит около 60%. А в ночь на 19 декабря в Москве и области были зафиксированы «сибирские» морозы. Температура воздуха местами опустилась до минус 20 градусов.