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20 декабря, 08:59

Москвичи израсходовали рекордное количество энергии на фоне «‎сибирских» морозов

Москва поставила рекорд по энергопотреблению 19 декабря

Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Рекордное потребление энергии зафиксировано в Москве и Москоской области, пик пришёлся на 17 часов 19 декабря, что стало абсолютным историческим максимумом. Об этом рассказал столичный «Системный оператор».

По данным учреждения, новый рекорд обновился до значений в 19 883 МВт, что на 37 МВт больше предыдущего показателя, зафиксированного в январе текущего года. Отмечается, что новые рекордные цифры выявились при среднесуточной температуре минус 12,5 градуса.

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Ранее сообщалось, что погода в Москве перед самым Новым годом будет холодной, но без значительных осадков. 31 декабря столицу накроет умеренный мороз, температура воздуха в течение дня будет колебаться от минус 1 до минус 6 градусов. В ночь на 1 января термометры могут показать до минус 7 градусов. В этот период вероятность небольшого снега составит около 60%. А в ночь на 19 декабря в Москве и области были зафиксированы «сибирские» морозы. Температура воздуха местами опустилась до минус 20 градусов.

Татьяна Миссуми
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