Без диет, но с физнагрузкой: Врач рассказал, как москвичам пережить погодные качели

Погодные качели, которые сейчас переживают жители Москвы, могут серьёзно ударить по здоровью. За двое суток в столице сначала похолодало до -16…-18 градусов, а затем наступит резкая оттепель вплоть до нуля градусов. Как пережить это время метеозависимым людям, рассказал доктор медицинских наук Роман Горенков.

По словам врача, такая погода может негативно сказаться на давлении, повышая и понижая его. Кроме того, может наблюдаться усталость, снижение работоспособности и обострение хронических заболеваний.

Доктор уточнил, что универсального рецепта, как снизить погодное влияние, нет. Однако что точно надо делать, так это следить за своим состоянием здоровья и корректировать его при помощи лекарств.

«Также не рекомендуется выходить в холодную погоду с ветром людям, страдающим ишемической болезнью сердца, потому что такой резкий перепад температур с комнатной на холодную уличную может вызвать спазм сосудов коронарных артерий и вызвать приступ ишемической болезни сердца», — предупредил Роман Горенков в эфире радио Sputnik.

Не стоит отказываться от физической нагрузки, особенно пожилым людям. Они должны заниматься не менее 150 минут в неделю, ориентируясь на своё самочувствие. Кроме того, не стоит переедать и увлекаться алкоголем. Жёсткие диеты тоже противопоказаны.