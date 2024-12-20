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20 декабря, 08:47

Решетников счёл «политику охлаждения» главным вызовом для экономики в 2025 году

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В 2025 году основным вызовом для экономики страны станет политика её охлаждения. Об этом в интервью «Эксперту» сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

По словам министра, негативные последствия этой политики пока не так очевидны, поскольку они смягчаются традиционно высокими продажами в преддверии праздников, что способствует росту ВВП. Однако последствия политики охлаждения начнут проявляться с января-февраля 2025 года.

«В настоящее время это частично компенсируется предновогодним настроением и спросом, но с начала следующего года мы начнем более явно ощущать её влияние», - отметил он.

Министр Решетников усмотрел «признаки охлаждения» у российской экономики
Министр Решетников усмотрел «признаки охлаждения» у российской экономики

Ранее в Минэкономразвития дали прогноз по курсу рубля. В ведомстве отмечают, что волатильность на финансовом рынке сейчас повышена, особенно на фоне отсутствия торгов долларами и евро.

Марина Фещенко
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