Решетников счёл «политику охлаждения» главным вызовом для экономики в 2025 году

В 2025 году основным вызовом для экономики страны станет политика её охлаждения. Об этом в интервью «Эксперту» сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

По словам министра, негативные последствия этой политики пока не так очевидны, поскольку они смягчаются традиционно высокими продажами в преддверии праздников, что способствует росту ВВП. Однако последствия политики охлаждения начнут проявляться с января-февраля 2025 года.

«В настоящее время это частично компенсируется предновогодним настроением и спросом, но с начала следующего года мы начнем более явно ощущать её влияние», - отметил он.