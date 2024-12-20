Пьяный бизнесмен до сотрясения мозга избивал пассажира в самолёте S7, пока его не связали

Нетрезвый бизнесмен устроил дебош на борту самолёта авиакомпании S7 во время рейса из Иркутска в Якутск. Мужчину связали и привязали к креслу, однако он успел пнуть своего соседа, которому позже врачи диагностировали травму головы. Кадры с хулиганом появились в Сети.

Дебош на самолёте рейса Иркутск — Якутск. Видео © Telegram / Якутск Вечерний

Инцидент произошёл 13 декабря. Пассажир поднялся на борт уже в нетрезвом состоянии, у него был билет в бизнес-класс. В полёте он потребовал у стюардесс ещё алкоголя и окончательно дошёл до кондиции. По словам пострадавшего, дебошир без причины ударил его по голове и начал обзывать. Мужчина сидел рядом, в наушниках, и допускает, что не услышал от нарушителя вопроса, что и привело последнего в ярость.

Он добавил, что уже на земле врачи диагностировали ему закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга. Сейчас мужчина вынужден наблюдаться у невролога и окулиста, он также обратился в полицию с требованием наказать обидчика. Северо-Восточное управление МВД России на транспорте уже возбудило в отношении 46-летнего жителя Республики Саха уголовное дело.

«Стражами правопорядка установлено, что правонарушитель в течение полета находился в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок, требовал у бортпроводников алкогольные напитки, приставал к рядом сидящему пассажиру, угрожал ему физической расправой, а затем ударил по голове», – информирует Дlльневосточная полиция.