В Финляндии могут не предоставить украинцам убежище в рамках новой политики

В рамках новой стратегии Миграционное ведомство Финляндии может отказать в получении убежища украинцам из регионов, не затронутых конфликтом. Такое заявление сделал представитель ведомства Олли Коскипиртти, его слова приводит агентство STT.

«Новая политика в отношении Украины основана на том, что в стране есть районы, где нет войны, и люди могут возвращаться туда», — сказал он в интервью журналистам.

Большинство граждан Украины, находящихся в Финляндии, прибыли по программе временной защиты ЕС, которая была впервые введена в марте 2022 года. По данным миграционной службы, за последний год только 13 граждан Украины подали заявления на убежище по этой программе. Журналисты напомнили, что изменения в политике вступили в силу в сентябре.