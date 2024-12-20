В Финляндии могут не предоставить украинцам убежище в рамках новой политики
В рамках новой стратегии Миграционное ведомство Финляндии может отказать в получении убежища украинцам из регионов, не затронутых конфликтом. Такое заявление сделал представитель ведомства Олли Коскипиртти, его слова приводит агентство STT.
«Новая политика в отношении Украины основана на том, что в стране есть районы, где нет войны, и люди могут возвращаться туда», — сказал он в интервью журналистам.
Большинство граждан Украины, находящихся в Финляндии, прибыли по программе временной защиты ЕС, которая была впервые введена в марте 2022 года. По данным миграционной службы, за последний год только 13 граждан Украины подали заявления на убежище по этой программе. Журналисты напомнили, что изменения в политике вступили в силу в сентябре.
Кстати, в преддверии зимы на Западе заявляли, что ожидают массовый исход украинских беженцев. Нарушения в системе отопления и электроснабжения могут заставить до пяти миллионов людей вынужденно покинуть Украину. Журналисты ссылались на прогнозы западных официальных лиц, которые предупреждали, что число беженцев может и увеличиться, если Вооружённые силы России преодолеют фронт украинских войск.
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