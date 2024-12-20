«Катя, я знаю, что ты это видишь»: Журналистку позвали замуж на прямой линии с Путиным
Журналистке сделали предложение во время прямой линии Путина — она согласилась
Журналистке сделали предложение во время прямой линии Путина. Обложка © Telegram / Екатерина Пожарская
Журналистке издания «Известия» Екатерине Пожарской сделали предложение во время прямой линии президента России Владимира Путина. На экране с вопросами от граждан появилось заветное «Выходи за меня». Об этом сама журналистка рассказала у себя в социальных сетях. К слову, на предложение руки и сердца она ответила «да».
«Да, миллион раз Да, любовь всей моей жизни!», — написала журналистка у себя на странице, опубликовав фото с огромным букетом роз.
Напомним, во время прямой линии с президентом граждане задавали любые вопросы, которые посчитали значимыми. Хотя Путин не смог ответить на все из них, это не умаляет их важности. Life.ru собрал самые интересные и необычные вопросы, которые заслуживают внимания.