Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 декабря, 10:05

«Катя, я знаю, что ты это видишь»: Журналистку позвали замуж на прямой линии с Путиным

Журналистке сделали предложение во время прямой линии Путина — она согласилась

Журналистке сделали предложение во время прямой линии Путина. Обложка © Telegram / Екатерина Пожарская

Журналистке сделали предложение во время прямой линии Путина. Обложка © Telegram / Екатерина Пожарская

Журналистке издания «Известия» Екатерине Пожарской сделали предложение во время прямой линии президента России Владимира Путина. На экране с вопросами от граждан появилось заветное «Выходи за меня». Об этом сама журналистка рассказала у себя в социальных сетях. К слову, на предложение руки и сердца она ответила «да».

«Да, миллион раз Да, любовь всей моей жизни!», — написала журналистка у себя на странице, опубликовав фото с огромным букетом роз.

Настя Ивлеева неожиданно заявила, что вышла замуж
Настя Ивлеева неожиданно заявила, что вышла замуж

Напомним, во время прямой линии с президентом граждане задавали любые вопросы, которые посчитали значимыми. Хотя Путин не смог ответить на все из них, это не умаляет их важности. Life.ru собрал самые интересные и необычные вопросы, которые заслуживают внимания.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Прямая линия с Путиным
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar