ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину увеличился почти до 79%

Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину увеличился на 0,2 процентных пункта и составил 78,9%. Таковы данные свежего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который узнал мнение 1,6 тысячи совершеннолетних граждан. Опрос проведился с 9 по 15 декабря.

В материалах указано, что 78,9% респондентов положительно ответили на вопрос о доверии Путину (рост на 0,2 п. п.), а уровень одобрения его деятельности увеличился на 0,3 п. п., достигнув 76%.

Что касается работы правительства РФ, то её одобряют 49,7% опрошенных (снижение на 0,4 п. п.), а деятельность председателя правительства Михаила Мишустина поддерживают 51,9% респондентов (уменьшение на 0,7 п. п.). Доверие к Мишустину выразили 61,2% участников опроса (рост на 0,1 п. п.).