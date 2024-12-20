В ЕС признали ошибочным заявление о «победе» Украины
Politico: В Евросовете назвали ошибочной формулировку о победе Украины
Евросовет счёл ошибочной формулировку о победе Украины в заявлении на своем сайте и обещает её пересмотреть. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванного представителя Евросовета.
«На сайте совета было написано, что «Украина должна победить в этой войне». Но представитель совета заявил, что это ошибка и её исправят», — говорится в сообщении издания.
А ранее американский журнал Responsible Statecraft конститировал, что сегодня Украина далека от достижения чего-либо, «хотя бы отдалённо напоминающего военную победу». При этом, вопреки ожиданиям в США и ЕС, санкции не обрушили экономику России и не изменили её политику.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / rarrarorro