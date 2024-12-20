Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 декабря, 10:01

В ЕС признали ошибочным заявление о «победе» Украины

Politico: В Евросовете назвали ошибочной формулировку о победе Украины

Евросовет счёл ошибочной формулировку о победе Украины в заявлении на своем сайте и обещает её пересмотреть. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванного представителя Евросовета.

«На сайте совета было написано, что «Украина должна победить в этой войне». Но представитель совета заявил, что это ошибка и её исправят», — говорится в сообщении издания.

Трамп меняет всё: Озвучен прогноз для Украины на 2025 год
Трамп меняет всё: Озвучен прогноз для Украины на 2025 год
А ранее американский журнал Responsible Statecraft конститировал, что сегодня Украина далека от достижения чего-либо, «хотя бы отдалённо напоминающего военную победу». При этом, вопреки ожиданиям в США и ЕС, санкции не обрушили экономику России и не изменили её политику.
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / rarrarorro

Александра Вишнякова
  • Новости
  • ЕС
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar