В ЕС признали ошибочным заявление о «победе» Украины

Евросовет счёл ошибочной формулировку о победе Украины в заявлении на своем сайте и обещает её пересмотреть. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванного представителя Евросовета.

«На сайте совета было написано, что «Украина должна победить в этой войне». Но представитель совета заявил, что это ошибка и её исправят», — говорится в сообщении издания.