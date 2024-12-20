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Регион
20 декабря, 10:28

Хитрый россиянин обманул сочинцев на 25 млн и сбежал в Черногорию, но теперь его вернут обратно

В Россию из Черногории экстрадируют обвиняемого в хищении 25 млн рублей Рубцова

Россиянин Станислав Рубцов, который обвиняется в мошенничестве на 25 миллионов рублей, будет экстрадирован из Черногории в РФ. Как сообщили в телеграм-канале Генпрокуратуры, это важная информация для жителей Сочи, ставших жертвами обманщика.

Мошенник, укравший почти 20 миллионов рублей у граждан, возвращается в Россию. Видео © Telegram / Генпрокуратура России

«Обвиняемый Станислав Рубцов, который покинул страну и был задержан в Черногории, возвращается домой. Зарубежные коллеги удовлетворили запрос Генпрокуратуры России о выдаче беглеца для привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

Черногорию Рубцов покидает в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России, сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.

20-летний парень из Краснодара помог киевским мошенникам украсть у россиян 23 млн рублей
20-летний парень из Краснодара помог киевским мошенникам украсть у россиян 23 млн рублей

Ранее Life.ru рассказывал, что в Россию экстрадировали кокаинового контрабандиста. Колумбийские власти впервые удовлетворили запрос соответствующий запрос Генпрокуратуры РФ.

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Telegram / Генпрокуратура России

Наталья Афонина
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