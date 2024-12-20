Хитрый россиянин обманул сочинцев на 25 млн и сбежал в Черногорию, но теперь его вернут обратно

Россиянин Станислав Рубцов, который обвиняется в мошенничестве на 25 миллионов рублей, будет экстрадирован из Черногории в РФ. Как сообщили в телеграм-канале Генпрокуратуры, это важная информация для жителей Сочи, ставших жертвами обманщика.