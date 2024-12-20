Хитрый россиянин обманул сочинцев на 25 млн и сбежал в Черногорию, но теперь его вернут обратно
В Россию из Черногории экстрадируют обвиняемого в хищении 25 млн рублей Рубцова
Россиянин Станислав Рубцов, который обвиняется в мошенничестве на 25 миллионов рублей, будет экстрадирован из Черногории в РФ. Как сообщили в телеграм-канале Генпрокуратуры, это важная информация для жителей Сочи, ставших жертвами обманщика.
Мошенник, укравший почти 20 миллионов рублей у граждан, возвращается в Россию. Видео © Telegram / Генпрокуратура России
«Обвиняемый Станислав Рубцов, который покинул страну и был задержан в Черногории, возвращается домой. Зарубежные коллеги удовлетворили запрос Генпрокуратуры России о выдаче беглеца для привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.
Черногорию Рубцов покидает в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России, сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Россию экстрадировали кокаинового контрабандиста. Колумбийские власти впервые удовлетворили запрос соответствующий запрос Генпрокуратуры РФ.
Telegram / Генпрокуратура России