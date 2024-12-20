«Для храбрости дали выпить»: Ольга Орлова показала фото после операции на глазу
Ольга Орлова перенесла операцию по замене хрусталика
Бывшая участница группы «Блестящие» Ольга Орлова сообщила, что ей провели операцию по замене хрусталика. После консультации со специалистов, выяснилось, что хирургическое вмешательство необходимо. Перед операцией телеведущая записала видео, в котором рассказала, что врачи предложили ей немного выпить для смелости.
«Мне для храбрости дали настойку, я ответила, что я и так храбрая и не волнуюсь, но сказали, чтобы давление не подскочило», — рассказала знаменитость.
Орлова после операции. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / olgaorlova1311
После операции Ольга вышла на связь и поделилась фотографией с повязкой на глазу, подписав её: «Готово!». Кроме того, она опубликовала снимок с врачом, который помог знаменитой пациентке восстановить зрение.
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ТАСС / URA.RU / Роман Наумов