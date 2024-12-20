Объявлена дата старта продаж кроссовера «Москвич-8»
«Москвич» начнёт продавать модель «Москвич-8» в феврале 2025 года
Российский автопроизводитель «Москвич» планирует приступить к продажам новой восьмой модели в феврале 2025 года. Об этом рассказала пресс-служба автозавода. Там напомнили, что речь идёт о модернизированном семейном кроссовере с тремя рядами сидений, цена которого не превысит трёх миллионов рублей.
«Мы готовы к производству. Ожидаем его старта и планируем начать продажи уже в феврале», — рассказали журналистам на предприятии.
Ранее сообщалось, что российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» нацелен на значительное увеличение объёмов производства в ближайшие годы. К 2030 году компания планирует достичь выпуска до 700 тысяч автомобилей в год.
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