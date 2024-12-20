Эксперт фуд-рынка объяснил, почему ввести во всех магазинах РФ полки с бесплатной едой нереально

Идеи, связанные с поддержкой наименее защищённых слоев населения, всегда хорошие и правильные, однако у предложения создать в российских магазинах полки с бесплатной едой для нуждающихся есть несколько минусов. О них Life.ru рассказал эксперт фуд-рынка, управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк.

Во-первых, он напомнил, что у крупнейших сетевых ретейлеров уже давно и успешно действует система фудшеринга (распределение продуктов, как правило, с истекающим сроком годности). В гипермаркетах собирать и адресно доставлять продукты нуждающимся людям помогают волонтёры и НКО. Однако Березнюк считает, что инициативу с распространением практики фудшеринга на все магазины будет сложно реализовать.

«Если говорить о законодательной инициативе введения полки с бесплатными продуктами, то, на мой взгляд, она сложно реализуема по одной простой причине. В магазинах формата «у дома», которые обычно небольшие по площади, нужны внушительные мощности в плане оборудования, тех же полок. Если мы говорим о категории скоропортящейся продукции, то это немаленький процент в таких магазинах. Это технически фактически невозможно, это рушит другую экономику», — подчеркнул эксперт.

Вторая сложность заключается в том, как отследить, что продукты забирают именно нуждающиеся. На глаз это сделать не получится, значит, нужны дополнительные контролёры, которые будут за этим следить.

Березнюк советует обратить внимание на другие инициативы, которые могут сработать: это выдача сертификатов и карточек для наименее защищённых или малообеспеченных семей.

«Что-то типа фудстемпов, как в США, где на определённую сумму можно получать продукты бесплатно от государства и бизнеса. Здесь хотя бы есть система мониторинга, понятно, кто получает, как, когда и сколько. Помогать всегда хорошо, но с точки зрения реализации крупный ретейл уже давно занимается фудшерингом, и это будет развиваться далее. Для многих форматов это просто технически сложно выполнить», — заключил собеседник Life.ru.