Совфед в 10 раз увеличил штраф за проезд грузовиков в неположенном месте

Теперь водителям грузовиков придётся платить штраф за транзитный проезд в неразрешённых местах в 10 раз больше, чем раньше. Соответствующий закон был одобрен Совфедом. В большинстве регионов штраф увеличивается с 500 рублей до 5 000, а в Москве и Санкт-Петербурге он составит 7 500 рублей. Ожидается, что данный закон поможет снизить количество фур в городах.

Кроме того, согласно новому закону, за превышение скорости более чем на 80 километров в час предусмотрен штраф в размере 7,5 тысячи рублей, за превышение от 40 до 60 километров — 1,5 тысячи, а от 20 до 40 километров — 750 рублей. Штраф за проезд на красный свет составит 1,5 тысячи рублей, за движение по выделенной полосе — 2,25 тысячи, а если нарушение произошло в Москве или Санкт-Петербурге, заплатить придётся 4,5 тысячи рублей.

Выезд на встречную полосу будет штрафоваться суммой 7,5 тысячи рублей (вместо нынешних 5 000). Если же выезд происходит при объезде препятствия, штраф составит от 1,5 до 2,25 тысячи рублей. За проезд на запрещающий сигнал светофора теперь придётся выложить из кармана 1,5 тысячи рублей вместо 1 тысячи.

Штраф за движение по полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств, или за остановку на этой полосе с нарушением ПДД вырастет с 1,5 до 2,25 тысячи рублей, а Москве и Санкт-Петербурге — до 4,5 тысячи рублей.

Среди новых изменений также предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тысяч за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО. Также вводятся изменения в систему оплаты штрафов: теперь у водителей будет 30 дней на оплату со скидкой, вместо прежних 20. Вот только её размер уменьшится с 50% до 25%.