Почти везде пластик: Проверка ЭКОтоваров показала шокирующие результаты
SHOT ПРОВЕРКА: Пять из шести исследуемых ЭКОтоваров оказались не биоразлагаемыми
Большинство ЭКОтоваров на самом деле вовсе не являются биоразлагаемыми и портят природу точно так же как и обычные. Об этом свидетельствуют данные исследования SHOT ПРОВЕРКИ, которая отправила на экспертизу «безопасную» продукцию самых известных брендов.
Эксперты изучили шесть образцов продукции, у которой есть маркировка ЭКО и БИО. Специалисты рассматривали их под микроскопом, нагревали до +600 градусов и даже сжигали в печи. В итоге оказалось, что почти во всех товарах есть пластик, а зелёные листочки на упаковке — лишь маркетинговый ход.
Узнать, какие бренды вводят потребителей в заблуждение, можно с помощью карточек.
Пакет-майка «Мироторг». Обложка © SHOT ПРОВЕРКА
Упаковка из многослойного материала PURE PACK. Обложка © SHOT ПРОВЕРКА
Плёнка пищевая BIO DIG CITY LIFE. Обложка © SHOT ПРОВЕРКА
Кухонная губка BIO АГАВА DIG CITY LIFE. Обложка © SHOT ПРОВЕРКА
Одноразовые биоразлагаемые стаканы «Магнолия». Обложка © SHOT ПРОВЕРКА
Одноразовые биоразлагаемые тарелки «Мясновъ». Обложка © SHOT ПРОВЕРКА
Ранее Life.ru рассказывал, как производители наживаются на осознанных потребителях и почему лучше делать выбор в пользу продукции из пластика.
Ранее Life.ru рассказал, что в России учёные придумали «умную упаковку» для определения срока годности продуктов. По-умному они называются инновационные флуоресцентные индикаторы на основе углеродных точек. Такие приборы смогут определить реальный срок годности продуктов.
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