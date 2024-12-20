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20 декабря, 12:21

Почти везде пластик: Проверка ЭКОтоваров показала шокирующие результаты

SHOT ПРОВЕРКА: Пять из шести исследуемых ЭКОтоваров оказались не биоразлагаемыми

Большинство ЭКОтоваров на самом деле вовсе не являются биоразлагаемыми и портят природу точно так же как и обычные. Об этом свидетельствуют данные исследования SHOT ПРОВЕРКИ, которая отправила на экспертизу «безопасную» продукцию самых известных брендов.

Эксперты изучили шесть образцов продукции, у которой есть маркировка ЭКО и БИО. Специалисты рассматривали их под микроскопом, нагревали до +600 градусов и даже сжигали в печи. В итоге оказалось, что почти во всех товарах есть пластик, а зелёные листочки на упаковке — лишь маркетинговый ход.

Узнать, какие бренды вводят потребителей в заблуждение, можно с помощью карточек.

Пакет-майка «Мироторг». Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

Пакет-майка «Мироторг». Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

Упаковка из многослойного материала PURE PACK. Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

Упаковка из многослойного материала PURE PACK. Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

Плёнка пищевая BIO DIG CITY LIFE. Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

Плёнка пищевая BIO DIG CITY LIFE. Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

Кухонная губка BIO АГАВА DIG CITY LIFE. Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

Кухонная губка BIO АГАВА DIG CITY LIFE. Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

Одноразовые биоразлагаемые стаканы «Магнолия». Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

Одноразовые биоразлагаемые стаканы «Магнолия». Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

Одноразовые биоразлагаемые тарелки «Мясновъ». Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

Одноразовые биоразлагаемые тарелки «Мясновъ». Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

Ранее Life.ru рассказывал, как производители наживаются на осознанных потребителях и почему лучше делать выбор в пользу продукции из пластика.

SHOT ПРОВЕРКА назвала 5 мест в квартире, где чаще появляется чёрная плесень
SHOT ПРОВЕРКА назвала 5 мест в квартире, где чаще появляется чёрная плесень

Ранее Life.ru рассказал, что в России учёные придумали «умную упаковку» для определения срока годности продуктов. По-умному они называются инновационные флуоресцентные индикаторы на основе углеродных точек. Такие приборы смогут определить реальный срок годности продуктов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Nikita Burdenkov

Наталья Афонина
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