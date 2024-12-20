Почти везде пластик: Проверка ЭКОтоваров показала шокирующие результаты

Большинство ЭКОтоваров на самом деле вовсе не являются биоразлагаемыми и портят природу точно так же как и обычные. Об этом свидетельствуют данные исследования SHOT ПРОВЕРКИ, которая отправила на экспертизу «безопасную» продукцию самых известных брендов.

Эксперты изучили шесть образцов продукции, у которой есть маркировка ЭКО и БИО. Специалисты рассматривали их под микроскопом, нагревали до +600 градусов и даже сжигали в печи. В итоге оказалось, что почти во всех товарах есть пластик, а зелёные листочки на упаковке — лишь маркетинговый ход.

Узнать, какие бренды вводят потребителей в заблуждение, можно с помощью карточек.

Пакет-майка «Мироторг». Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

Упаковка из многослойного материала PURE PACK. Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

Плёнка пищевая BIO DIG CITY LIFE. Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

Кухонная губка BIO АГАВА DIG CITY LIFE. Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

Одноразовые биоразлагаемые стаканы «Магнолия». Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

Одноразовые биоразлагаемые тарелки «Мясновъ». Обложка © SHOT ПРОВЕРКА