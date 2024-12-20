Блинная гора и родина «Щелкунчика»: Турэксперт рассказал, куда съездить в Подмосковье на Новый год
Турэксперт Соколовский посоветовал посетить зимой Коломну, Сергиев Посад и Клин
Жителям Москвы рассказали, как весело и без значительных трат провести новогодние каникулы. В Подмосковье есть немало интересных мест, которые окунут в сказку и подарят настроение праздника. Об этом заявил экскурсовод и турагент Дмитрий Соколовский в интервью интернет-изданию Regions.ru.
Любителям народных забав и уличных гуляний точно приглянётся Коломна. Традиционно вблизи кремля там проводятся бои воинов-ратоборцев в национальных убранствах, устраиваются битвы подушками и забеги в мешках. Также можно посетить Музей пастилы и угоститься калачами.
Богатым на события обещает быть Сергиев Посад. После посещения Троице-Сергиевой лавры, Сергиево-Посадского музея-заповедника и Блинной горы экскурсовод порекомендовал побывать на мастер-классе по изготовлению бонбоньерки — неповторимого набора сладостей.
Вместе с детьми можно отправиться в Клин, где открыт первый в стране музей ёлочной игрушки. Там можно познакомиться с историей создания этого новогоднего украшения, увидеть самую большую в России коллекцию и посетить мастер-классы по созданию праздничных фигурок. Для любителей балета «Щелкунчик» работает Дом-музей Петра Чайковского. Именно там он создал это великолепное музыкальное произведение.
Ранее стали известны самые популярные направления россиян на Новый год. Жители регионов массово стремятся посетить в праздники Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Также для путешествий рассматривают Зеленоградск, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Минск, Кисловодск и Шерегеш. Некоторые россияне предпочитают встретить Новый год в тёплых странах. Билеты куплены в Таиланд, Вьетнам, ОАЭ, Мальдивы, Щри-Ланку и Египет.