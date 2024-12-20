Японцы выразили благодарность президенту России Владимиру Путину за информацию о состоянии его собаки Юмэ породы акита-ину, которую в 2012 году ему подарил губернатор префектуры Акита Норихиса Сатакэ. В администрации президента подтвердили, что Юмэ в добром здравии. Запрос о здоровье собаки был направлен японской стороной в связи со смертью кота Мира, который был подарен Путиным Сатакэ.

«Юмэ находится в добром здравии, несмотря на свой преклонный возраст. Она продолжает радовать Путина своим мягким, озорным характером и преданностью», — заявили в администрации российского президента.

В комментариях к заявлению российских властей, опубликованному изданием «Санкэй», японцы отметили, что забота о собаке является признаком дружеского отношения со стороны России. Они также выразили сожаление по поводу ухудшения отношений между двумя странами в результате сближения Японии с США.