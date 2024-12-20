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20 декабря, 12:43

В Японии поблагодарили Путина за заботу о собаке Юмэ

Японцы поблагодарили Путина за хорошие новости о подаренной ему собаке Юмэ

Путин и Юмэ. Обложка © ТАСС / Дружинин Алексей

Путин и Юмэ. Обложка © ТАСС / Дружинин Алексей

Японцы выразили благодарность президенту России Владимиру Путину за информацию о состоянии его собаки Юмэ породы акита-ину, которую в 2012 году ему подарил губернатор префектуры Акита Норихиса Сатакэ. В администрации президента подтвердили, что Юмэ в добром здравии. Запрос о здоровье собаки был направлен японской стороной в связи со смертью кота Мира, который был подарен Путиным Сатакэ.

«Юмэ находится в добром здравии, несмотря на свой преклонный возраст. Она продолжает радовать Путина своим мягким, озорным характером и преданностью», — заявили в администрации российского президента.

В комментариях к заявлению российских властей, опубликованному изданием «Санкэй», японцы отметили, что забота о собаке является признаком дружеского отношения со стороны России. Они также выразили сожаление по поводу ухудшения отношений между двумя странами в результате сближения Японии с США.

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Как уже не раз рассказывал Life.ru, Путин любит животных, особенно собак. Это, к слову, известно и его зарубежным коллегам, которые не упускают возможности порадовать нашего президента новым питомцем. Однако не всех животных можно забрать в резиденцию. Life.ru собрал список всех, в том числе и рогатых, любимцев российского лидера.

Александра Мышляева
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