«Трусиху» Меркель уличили в наглой лжи после после инцидента с лабрадором Путина
В Сети всплыла фотография с Меркель, бесстрашно держащей собаку за лапу
Ангела Меркель с лабрадором в 2016 году. Обложка © Getty Images / GIUSEPPE CACACE
В Сети всплыла фотография, на которой экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель добродушно играет с чёрным лабрадором и держит его за лапу. Примечательно, что ранее она вспоминала, как во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в 2007 году в комнату переговоров зашла собака российского лидера — лабрадор Кони, после чего она «оцепенела от страха».
На фотографии, сделанной в 2016 году, Меркель склонилась над полицейской собакой по кличке Леп. Снимок сделан на ферме Ferrari в Маранелло в Италии. Экс-канцлер ФРГ похоже не испытывала тревоги рядом с крупным псом, хотя ранее заявляла, что с детства боится собак.
Напомним, что в своих мемуарах Меркель вспомнила о ситуации 2007 года, когда на переговорах с российским лидером появился чёрный лабрадор президента РФ Владимир Путина. Лидер РФ опроверг утверждение Меркель о том, что он якобы намеренно «пугал» её своим лабрадором Кони. Российский президент даже повторно принёс извинения за данный инцидент. Сама экс-канцлер ФРГ назвала произошедшее «демонстрацией силы».