«Трусиху» Меркель уличили в наглой лжи после после инцидента с лабрадором Путина

В Сети всплыла фотография, на которой экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель добродушно играет с чёрным лабрадором и держит его за лапу. Примечательно, что ранее она вспоминала, как во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в 2007 году в комнату переговоров зашла собака российского лидера — лабрадор Кони, после чего она «оцепенела от страха».