В Екатеринбурге 11 детей отравились в кардиологическом отделении

Одиннадцать детей в Екатеринбурге получили пищевое отправление в больнице. Организована проверку, сообщает прокуратура Свердловской области.

Уточняется, что 19 декабря 11 пациентов 10-15 лет, которые лежат в кардиологическом отделении ГАУЗ Свердловской области «Детская городская клиническая больница №11», почувствовали себя плох после ужина. У детей появилась рвота и диарея. Сейчас все ребята находятся в удовлетворительном состоянии. В медицинском учреждении проводятся дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия.

«Органами прокуратуры устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки сотрудниками прокуратуры будет дана оценка действию должностных лиц медицинского учреждения по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства при оказании медицинской помощь», — говорится в сообщении прокуратуры.