В Екатеринбурге 11 детей отравились в кардиологическом отделении
Одиннадцать детей в Екатеринбурге получили пищевое отправление в больнице. Организована проверку, сообщает прокуратура Свердловской области.
Уточняется, что 19 декабря 11 пациентов 10-15 лет, которые лежат в кардиологическом отделении ГАУЗ Свердловской области «Детская городская клиническая больница №11», почувствовали себя плох после ужина. У детей появилась рвота и диарея. Сейчас все ребята находятся в удовлетворительном состоянии. В медицинском учреждении проводятся дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия.
«Органами прокуратуры устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки сотрудниками прокуратуры будет дана оценка действию должностных лиц медицинского учреждения по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства при оказании медицинской помощь», — говорится в сообщении прокуратуры.
Ранее Life.ru рассказывал, что СК РФ начала проверку после отравления 25 человек, которые отдыхали в санатории Чернолучье, расположенном в курортной зоне Омской области. В результате пищевого расстройства пострадали, в том числе двое детей. Некоторых людей госпитализировали в больницы, остальным оказали помощь на месте.
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