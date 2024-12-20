Орбан призвал молиться за Трампа
Орбан: Предлагаю молиться за Трампа, чтобы с ним ничего не случилось
Трамп и Орбан. Обложка © ТАСС / AP / Manuel Balce Ceneta
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth призвал молиться за избранного президента США Дональда Трампа, на которого ранее покушались. Он выразил надежду, что с новым американским лидером ничего плохого не произойдёт за оставшийся месяц до его официального вступления в должность.
«До вступления президента Трампа в должность остаётся месяц. И я предлагаю молиться, чтобы за этот месяц с новым президентом не случилось беды и он смог занять свой пост. Всё остальное посмотрим потом», — сказал Орбан.
Ранее сообщалось, что Орбан намерен дождаться инаугурации Трампа, прежде чем принять решение о продлении санкций против России. По данным источников, на саммите с лидерами ЕС венгерский премьер заявил, что «не готов двигаться дальше с продлением». К слову, следующий пакет антироссийских санкций запланирован на конец января, всего через 11 дней после того, как Трамп официально займёт свою должность.