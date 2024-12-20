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20 декабря, 13:54

ЭКО-революция: В Перу родился младенец, зачатый по технологии Fertilo вне женского тела

В Перу родился первый ребёнок, зачатый в яйцеклетке вне женского организма

В Перу на свет появился первый ребёнок, зачатый с применением инновационной технологии Fertilo в яйцеклетки вне тела. О рождении уникального младенца сообщила американская биотехнологическая компания Gameto.

«Gameto объявила о рождении первого в мире человека с использованием технологии Fertilo, <...> которая позволяет созревать яйцеклеткам вне организма», — следует из сообщения на сайте.

Отмечается, что роды прошли успешно, кроха появился на свет в клинике Санта-Исабель в Перу. Специалисты рассказали, что для технологии Fertilo используются клетки яичников для имитации естественного созревания яйцеклетки только вне женского организма. Для многих женщин, кто не может выносить ребёнка самостоятельно, данный способ может стать безопасной альтернативой ЭКО. По мнению учёных, такой метод снижает риск побочных явлений, которые возникают из-за приёма гормональных препаратов в больших дозах.

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«Этот процесс заменяет 80% гормональных инъекций, необходимых при традиционном ЭКО», — отмечается на сайте организации.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на свет появился малыш, который значительно опередил сверстников в развитии. На момент рождения во рту у мальчика уже было два зуба, что считается крайней редкостью.

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freepik / onlyyouqj

Ольга Сливченко
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