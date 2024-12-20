Врачи рассказали, как целебные колдобины Подмосковья «излечили» пациента с почечными коликами

Далеко не всем россиянам удаётся отпраздновать Новый год в кругу семьи. Например, медикам зачастую приходится встречать его на работе. Без казусов и волшебных историй исцеления, конечно, тоже не обходится. Например, однажды врачи скорой помощи из подмосковной Коломны помогли пациенту с почечными коликами, просто проехавшись по плохой дороге, пишет интернет-издание Regions.ru.

«Мы решили сократить путь и поехать не по трассе, а по дороге, которая пролегала вблизи лесистой местности и была местами разбита и ухабиста. В одном месте нас так трясло, что я аж начала переживать, чтобы пациенту хуже не стало», — вспомнила врач, дежурившая в ту ночь.

Однако тряска не только не ухудшила состояние, но и помогла камню пройти ниже. Острая боль пропала ещё до приезда в больницу. В медучреждении пациента осмотрели и выяснили, что он находится в отличном состоянии. В итоге его отпустили домой дальше отмечать праздник.