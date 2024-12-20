Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 декабря, 16:30

Врачи рассказали, как целебные колдобины Подмосковья «излечили» пациента с почечными коликами

Врачи Подмосковья поделились историей спасения пациента с камнем в почке

Далеко не всем россиянам удаётся отпраздновать Новый год в кругу семьи. Например, медикам зачастую приходится встречать его на работе. Без казусов и волшебных историй исцеления, конечно, тоже не обходится. Например, однажды врачи скорой помощи из подмосковной Коломны помогли пациенту с почечными коликами, просто проехавшись по плохой дороге, пишет интернет-издание Regions.ru.

«Мы решили сократить путь и поехать не по трассе, а по дороге, которая пролегала вблизи лесистой местности и была местами разбита и ухабиста. В одном месте нас так трясло, что я аж начала переживать, чтобы пациенту хуже не стало», — вспомнила врач, дежурившая в ту ночь.

Житель Подмосковья чуть не умер из-за проглоченной в Новый год рыбной кости
Житель Подмосковья чуть не умер из-за проглоченной в Новый год рыбной кости

Однако тряска не только не ухудшила состояние, но и помогла камню пройти ниже. Острая боль пропала ещё до приезда в больницу. В медучреждении пациента осмотрели и выяснили, что он находится в отличном состоянии. В итоге его отпустили домой дальше отмечать праздник.

Но следует помнить, что это лишь единичный случай, поэтому практиковать самостоятельно такое лечение почечных колик не стоит. Это состояние проявляется сильной болью в пояснице, распространяющейся вниз живота и наружные половые органы, а также тошнотой и рвотой, появлением крови в моче. Терпеть это нельзя, так как это чревато осложнениями. В таких случаях надо немедленно обратиться за помощью к специалисту.

Обложка ©

Life.ru

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Общество
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar