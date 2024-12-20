Врачи рассказали, как целебные колдобины Подмосковья «излечили» пациента с почечными коликами
Врачи Подмосковья поделились историей спасения пациента с камнем в почке
Далеко не всем россиянам удаётся отпраздновать Новый год в кругу семьи. Например, медикам зачастую приходится встречать его на работе. Без казусов и волшебных историй исцеления, конечно, тоже не обходится. Например, однажды врачи скорой помощи из подмосковной Коломны помогли пациенту с почечными коликами, просто проехавшись по плохой дороге, пишет интернет-издание Regions.ru.
«Мы решили сократить путь и поехать не по трассе, а по дороге, которая пролегала вблизи лесистой местности и была местами разбита и ухабиста. В одном месте нас так трясло, что я аж начала переживать, чтобы пациенту хуже не стало», — вспомнила врач, дежурившая в ту ночь.
Однако тряска не только не ухудшила состояние, но и помогла камню пройти ниже. Острая боль пропала ещё до приезда в больницу. В медучреждении пациента осмотрели и выяснили, что он находится в отличном состоянии. В итоге его отпустили домой дальше отмечать праздник.
Но следует помнить, что это лишь единичный случай, поэтому практиковать самостоятельно такое лечение почечных колик не стоит. Это состояние проявляется сильной болью в пояснице, распространяющейся вниз живота и наружные половые органы, а также тошнотой и рвотой, появлением крови в моче. Терпеть это нельзя, так как это чревато осложнениями. В таких случаях надо немедленно обратиться за помощью к специалисту.
Life.ru