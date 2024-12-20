Полковник возмутился попыткам «узаконить» многожёнство у мусульман России

Духовное управление мусульман (ДУМ) России разрешило мужчинам, исповедующим ислам, заводить несколько жён, однако это противоречит Конституции РФ, поэтому пора поставить вопрос о закрытии таких организаций. Таким мнением поделился полковник запаса первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук.

«Любая организация, которая делает громкие заявления, прямо противоречащие Конституции, должна автоматически прекращать своё существование. К ним относится и заявление о допустимости многожёнства в России. Если вы считаете, что ваше представление о религиозных аспектах выше, чем Конституция, то в этой стране вам просто делать нечего!» — пояснил он.

Пинчук напомнил, что в Конституции семья — это союз мужчины и женщины, поэтому попытки как-то по-другому трактовать это понятие не законны. Он заметил, что если Россия продолжит потворствовать ДУМ и молчать, то всё закончится процветанием радикального исламизма в нашей стране, начавшись с малого — попирания семейных ценностей.

По словм Пинчука, вопросы к ДУМ копились на протяжении нескольких лет. Так, организация не занимается профилактикой эстремизма, считает эксперт. Обозреватель отметил, что на внешеполитической арене Духовное управление мусульман отмалчивается, никак не продвигая по своим каналам интересы России в Турции, Иране или Сирии.