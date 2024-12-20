Ушёл из жизни актёр легендарного советского сериала «‎Возвращение Будулая»

Актёр из легендарного сериала «‎Возвращение Будулая» и штатный дублёр Михаила Боярского Александр Пестов скончался на 79-м году жизни. Он также известен как каскадёр и профессиональный гонщик. Печальное известие о смерти артиста появились на агрегаторе «Кино-Театр.Ру» .

Актёр за свою карьеру не только успел сняться во множестве сериалов и фильмов, но и был постановщиком трюков киностудии «Ленфильм». В качестве каскадёра и постановщика трюков он работал над картинами «Голубой карбункул», «Водитель автобуса», «Выйти замуж за капитана», «Красные колокола» и не только. Как актер он снялся, в том числе «Возвращении Будулая», «Водителе автобуса», «Красной стреле».