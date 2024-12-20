Ушёл из жизни актёр легендарного советского сериала «Возвращение Будулая»
Актёр из «Возвращения Будулая» Александр Пестов скончался в 78 лет
Александр Пестов. Фото © «Кино-Театр.Ру».
Актёр из легендарного сериала «Возвращение Будулая» и штатный дублёр Михаила Боярского Александр Пестов скончался на 79-м году жизни. Он также известен как каскадёр и профессиональный гонщик. Печальное известие о смерти артиста появились на агрегаторе «Кино-Театр.Ру».
Пестова не стало 18 декабря. Причину смерти артиста раскрывать не стали.
Актёр за свою карьеру не только успел сняться во множестве сериалов и фильмов, но и был постановщиком трюков киностудии «Ленфильм». В качестве каскадёра и постановщика трюков он работал над картинами «Голубой карбункул», «Водитель автобуса», «Выйти замуж за капитана», «Красные колокола» и не только. Как актер он снялся, в том числе «Возвращении Будулая», «Водителе автобуса», «Красной стреле».
Ранее российский киноактёр Николай Ледовских скончался на 77-м году жизни. Наибольшую известность ему принесла роль Кондрата Касьяновича Мезенцева в сериале «Интерны».