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20 декабря, 13:26

Ушёл из жизни актёр легендарного советского сериала «‎Возвращение Будулая»

Актёр из «‎Возвращения Будулая» Александр Пестов скончался в 78 лет

Александр Пестов. Фото © «Кино-Театр.Ру».

Александр Пестов. Фото © «Кино-Театр.Ру».

Актёр из легендарного сериала «‎Возвращение Будулая» и штатный дублёр Михаила Боярского Александр Пестов скончался на 79-м году жизни. Он также известен как каскадёр и профессиональный гонщик. Печальное известие о смерти артиста появились на агрегаторе «Кино-Театр.Ру».

Пестова не стало 18 декабря. Причину смерти артиста раскрывать не стали.

Актёр за свою карьеру не только успел сняться во множестве сериалов и фильмов, но и был постановщиком трюков киностудии «Ленфильм». В качестве каскадёра и постановщика трюков он работал над картинами «Голубой карбункул», «Водитель автобуса», «Выйти замуж за капитана», «Красные колокола» и не только. Как актер он снялся, в том числе «Возвращении Будулая», «Водителе автобуса», «Красной стреле».

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Ранее российский киноактёр Николай Ледовских скончался на 77-м году жизни. Наибольшую известность ему принесла роль Кондрата Касьяновича Мезенцева в сериале «Интерны».

Андрей Бражников
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