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22 декабря, 08:31

Родители из Химок не повезли в больницу дочь с ветрянкой, и она умерла через несколько дней

Годовалая девочка умерла от ветрянки в Москве, родители хотели лечить её дома

Родители из Химок отказывались везти в больницу дочь с ветрянкой, и она умерла через несколько дней. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Родители из Химок отказывались везти в больницу дочь с ветрянкой, и она умерла через несколько дней. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Годовалая девочка умерла от ветрянки в Москве. Её родители изначально отказывались от госпитализации, надеясь вылечить ребёнка в домашних условиях. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 15 декабря малышку привезли с высокой температурой в инфекционное отделение больницы в Химках, однако там родители написали отказ от госпитализации. Спустя четыре дня, когда ситуация не становилась лучше, родители обратились в платную скорую. Там врачи обратили внимание на синий язык и заметили, что это — язва от ветрянки. Девочке сделали укол и рекомендовали ехать в инфекционную больницу.

В итоге семья поехала в больницу. Прямо по дороге, на Ленинградском шоссе, девочке стало плохо — она начала задыхаться. На помощь родителям и малютке пришли сотрудники полиции, которые остановили проезжавшую машину скорой. Девочку доставили в Боткинскую больницу, однако там она умерла.

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Ранее сообщалось, что два ребёнка скончались после заражения ветрянкой в пансионате в Волгоградской области. По предварительным данным, причина смерти — ветрянка и пневмония. Ещё шестеро детей попали в больницу.

Никита Никонов
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