Родители из Химок не повезли в больницу дочь с ветрянкой, и она умерла через несколько дней
Годовалая девочка умерла от ветрянки в Москве, родители хотели лечить её дома
Родители из Химок отказывались везти в больницу дочь с ветрянкой, и она умерла через несколько дней. Обложка © Life.ru / Шедеврум
Годовалая девочка умерла от ветрянки в Москве. Её родители изначально отказывались от госпитализации, надеясь вылечить ребёнка в домашних условиях. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, 15 декабря малышку привезли с высокой температурой в инфекционное отделение больницы в Химках, однако там родители написали отказ от госпитализации. Спустя четыре дня, когда ситуация не становилась лучше, родители обратились в платную скорую. Там врачи обратили внимание на синий язык и заметили, что это — язва от ветрянки. Девочке сделали укол и рекомендовали ехать в инфекционную больницу.
В итоге семья поехала в больницу. Прямо по дороге, на Ленинградском шоссе, девочке стало плохо — она начала задыхаться. На помощь родителям и малютке пришли сотрудники полиции, которые остановили проезжавшую машину скорой. Девочку доставили в Боткинскую больницу, однако там она умерла.
Ранее сообщалось, что два ребёнка скончались после заражения ветрянкой в пансионате в Волгоградской области. По предварительным данным, причина смерти — ветрянка и пневмония. Ещё шестеро детей попали в больницу.