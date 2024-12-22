Родители из Химок не повезли в больницу дочь с ветрянкой, и она умерла через несколько дней

Годовалая девочка умерла от ветрянки в Москве. Её родители изначально отказывались от госпитализации, надеясь вылечить ребёнка в домашних условиях. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 15 декабря малышку привезли с высокой температурой в инфекционное отделение больницы в Химках, однако там родители написали отказ от госпитализации. Спустя четыре дня, когда ситуация не становилась лучше, родители обратились в платную скорую. Там врачи обратили внимание на синий язык и заметили, что это — язва от ветрянки. Девочке сделали укол и рекомендовали ехать в инфекционную больницу.

В итоге семья поехала в больницу. Прямо по дороге, на Ленинградском шоссе, девочке стало плохо — она начала задыхаться. На помощь родителям и малютке пришли сотрудники полиции, которые остановили проезжавшую машину скорой. Девочку доставили в Боткинскую больницу, однако там она умерла.