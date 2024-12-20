«Недружественное действие»: В Польше возмутились Венгрией из-за убежища для политика под следствием

Министерство иностранных дел Польши вручило послу Венгрии ноту протеста из-за предоставления убежища для экс-замглавы польского Минюста Марчина Романовского. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь дипведомства республики Павел Вроньский. Трансляцию вёл телеканал TVP Info.

«Во время этой встречи послу Венгрии была вручена нота протеста в связи с решением венгерского правительства о предоставлении политического убежища бывшему заместителю министра юстиции господину Романовскому», — заявил Вроньский.

По словам пресс-секретаря, это «недружественное действие». Он также назвал данную ситуацию беспрецедентной. Венгерский дипломат, в свою очередь, выразил сожаление в связи с нынешним состоянием отношений между двумя странами и отметил, что его представительство не было проинформировано Будапештом о решении в отношении политика.

В дальнейшем Польша планирует действовать только исходя из данной ситуации. Кроме того, пресс-секретарь польского МИД констатировал, что отзыв посла из Будапешта на бессрочные консультации означает «действие в сторону понижения дипломатических отношений».

Накануне адвокат Романовского Бартош Левандовский сообщил, что его подзащитному предоставлено политическое убежище в Венгрии. В этот же день премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите Евросоюза в Брюсселе предупредил своего венгерского коллегу Виктора Орбана о последствиях данного решения.

Польские правоохранительные органы подозревают Романовского в нецелевом использовании средств из Фонда правосудия, который он курировал с 2019 по 2023 год. По версии следствия, деньги оттуда якобы выделялись на избирательную кампанию партии «Суверенная Польша», входящей в парламентскую коалицию партии «Право и Справедливость» Ярослава Качиньского — экс-премьера и брата-близнеца погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Леха Качиньского. Всего против Романовского выдвинуты обвинения по 11 пунктам, ему грозит до 25 лет лишения свободы. В июле Сейм Польши лишил его депутатской неприкосновенности, а в октябре Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) лишила его иммунитета. 9 декабря суд района Мокотув в Варшаве выдал ордер на арест Романовского на три месяца, но найти экс-чиновника на территории страны не удалось, поэтому спустя десять дней его объявили в розыск на территории ЕС.