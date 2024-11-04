«Как в Польше»: Орбан раскрыл планы ЕС создать марионеточное правительство в Венгрии
Орбан: ЕС хочет установить в Венгрии марионеточное правительство
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на митинге в Будапеште, приуроченном к годовщине восстания против коммунистического режима 1956 года, высказал опасения насчёт коварных планов Евросоюза (ЕС) по дестабилизации его правительства. По данным Euronews, политик заявил, что представители Брюсселя хотят устроить в его стране государственный переворот и установить так называемое марионеточное правительство.
К слову, на днях Орбан заявлял, что ЕС готовит заговор против Венгрии. В связи с этим он призвал соотечественников сопротивляться давлению Брюсселя.
«Против Венгрии откровенный заговор. [Председатель Европейской народной партии, главной в Европарламенте] Манфред Вебер и [глава Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен признали, что их цель — заменить нас на «правительство яволь» (с немецкого «так точно». — Прим. Life.ru), такое же, как нынешнее польское», — написал тогда Орбан в соцсети Х.
Отношения у премьер-министра Венгрия с ЕС складываются не лучшим образом. Так, во время визита в Грузию его громко перебивали западные журналисты. Ранее Орбан заявлял, что лидеры ЕС хотят втянуть страны Европы в войну с Россией путём введения Украины в НАТО. За последние 70 лет, по словам венгерского премьера, мир никогда не был настолько близок к войне.
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