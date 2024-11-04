«Как в Польше»: Орбан раскрыл планы ЕС создать марионеточное правительство в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на митинге в Будапеште, приуроченном к годовщине восстания против коммунистического режима 1956 года, высказал опасения насчёт коварных планов Евросоюза (ЕС) по дестабилизации его правительства. По данным Euronews, политик заявил, что представители Брюсселя хотят устроить в его стране государственный переворот и установить так называемое марионеточное правительство.

К слову, на днях Орбан заявлял, что ЕС готовит заговор против Венгрии. В связи с этим он призвал соотечественников сопротивляться давлению Брюсселя.

«Против Венгрии откровенный заговор. [Председатель Европейской народной партии, главной в Европарламенте] Манфред Вебер и [глава Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен признали, что их цель — заменить нас на «правительство яволь» (с немецкого «так точно». — Прим. Life.ru), такое же, как нынешнее польское», — написал тогда Орбан в соцсети Х.