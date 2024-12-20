Бывшая порноактриса предложила пускать россиян на сайты для взрослых через «Госуслуги»

Модель, блогерша и бывшая порноактриса Полина Марченко, известная в Сети как Luxury girl, предложила использовать «Госуслуги» для входа на сайты для взрослых. Такое мнение она высказала после прямой линии с Владимиром Путиным, где также поднимался вопрос о запрете сервисов с контентом 18+.

В беседе с «Газетой.ru» Марченко заявила, что верификация через «Госуслуги» необходима, чтобы защитить несовершеннолетних от пикантного контента.

«Сегодня несовершеннолетние в нашей стране имеют практически неограниченный доступ к порнографическим материалам. Это недопустимо. У нас есть все инструменты для изменений: портал «Госуслуги» и личный кабинет налогоплательщика могут стать платформами для введения возрастной верификации на сайтах с контентом для взрослых», — сказала она.

С её точки зрения, подобные меры не только помогут защитить детей, но и повысят степень ответственности и осознания у взрослых. Модель подчеркнула, что наша цель — достичь баланса между свободой и моральной ответственностью, при этом контент для взрослых должен быть доступен только соответствующей аудитории. Это не столько вопрос запретов, сколько вопрос культурного и этического выбора, который формирует облик нашей страны, добавила она.

Также модель отметила, что россиянам нужно работать над укреплением семейных ценностей, так как гармоничные отношения помогут снизить у людей интерес к порносайтам. В свою очередь, Luxury girl готова приложить все усилия для популяризации в стране института семьи.