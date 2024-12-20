Путин призвал распространить льготы Героев труда на матерей-героинь

Президент РФ Владимир Путин предложил наделить женщин, имеющих почётное звание «Мать-героиня», высокими социальными выплатами по аналогии с Героями Труда. Об этом глава государства сказал во время заседания Госсовета, посвящённого поддержке семей.

«Матери-героини России по праву имеют такой же высокий статус, как Герои Труда. Но материальное обеспечение у них разное. Надо устранить эту разницу, эту несправедливость и распространить все социальные гарантии, льготы и выплаты, предусмотренные для Героев Труда России, на женщин, имеющих высокое звание «Мать-героиня». Безусловно, они этого достойны», — отметил Путин.