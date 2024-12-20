Путин призвал распространить льготы Героев труда на матерей-героинь
Президент РФ Владимир Путин предложил наделить женщин, имеющих почётное звание «Мать-героиня», высокими социальными выплатами по аналогии с Героями Труда. Об этом глава государства сказал во время заседания Госсовета, посвящённого поддержке семей.
«Матери-героини России по праву имеют такой же высокий статус, как Герои Труда. Но материальное обеспечение у них разное. Надо устранить эту разницу, эту несправедливость и распространить все социальные гарантии, льготы и выплаты, предусмотренные для Героев Труда России, на женщин, имеющих высокое звание «Мать-героиня». Безусловно, они этого достойны», — отметил Путин.
Ранее Life.ru рассказал об изменениях в пособиях, льготах и семейной ипотеке после прямой линии президента РФ Владимира Путина. Так, одна из многодетных семей пожаловалась политику, что авиакомпании обходят необходимость предоставлять скидку. Президент пообещал разобраться в этом вопросе.
Life.ru