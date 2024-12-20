Высмеивающая Стармера новогодняя песня возглавила британский чарт по скачиваниям

Пародийная песня «Замерзая этим Рождеством», в которой высмеивается премьер-министр Великобритании Кир Стармер, заняла первое место в недельном британском хит-параде по количеству скачиваний, согласно данным, опубликованным на сайте Official Charts Company.

Трек был создан маркетологом и писателем Крисом Миддлтоном под псевдонимом Sir Starmer and the Granny Harmers (Сэр Стармер и вредители для бабушек). Текст песни, основанный на хите 1970-х «Lonely This Christmas» группы Mud, критикует решение правящей лейбористской партии отменить зимние пособия на отопление для почти 10 миллионов пенсионеров.

«Этим Рождеством будет очень холодно без отопления дома. Этим Рождеством будет очень холодно, пока Киру Стармеру тепло», — гласит одна из строчек песни.

В отдельной строке автор композиции отметил, что пока пенсионеры рискуют встретить холодное Рождество, «наши средства утекают за границу». При этом министра финансов страны Рэйчел Ривз называют «мошенницей».