Высмеивающая Стармера новогодняя песня возглавила британский чарт по скачиваниям

Пародийная песня «Замерзая этим Рождеством», в которой высмеивается премьер-министр Великобритании Кир Стармер, заняла первое место в недельном британском хит-параде по количеству скачиваний, согласно данным, опубликованным на сайте Official Charts Company.

Трек был создан маркетологом и писателем Крисом Миддлтоном под псевдонимом Sir Starmer and the Granny Harmers (Сэр Стармер и вредители для бабушек). Текст песни, основанный на хите 1970-х «Lonely This Christmas» группы Mud, критикует решение правящей лейбористской партии отменить зимние пособия на отопление для почти 10 миллионов пенсионеров.