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20 декабря, 16:12

Стало известно, откуда на снежном поле в Тульской области взялись верблюды

SHOT: Верблюды из Тульской области принадлежат местному биологу

В соцсетях быстро распространилось видео с гуляющими по снегу в Тульском области верблюдами. Что корабли пустыни забыли в Центральной России, выяснил SHOT.

Верблюды в Тульской области. Видео © VK / MySLO | Слобода

Хозяином животных оказался 63-летний биолог Сергей, верблюды Василий и Василиса живут у него уже около 7 лет. Мужчина рассказал, что его двугорбые питомцы самостоятельные и с детства гуляют недалеко от дома без присмотра. А вот шестилетнего ослика Васю верблюды с собой не берут — старший Василий ревнует его к Василисе.

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Ранее Life.ru писал, что в Башкирии подростки «угнали» верблюда из цирка и устроили ему экскурсию. Утром молодёжь вернула Акселя на место.

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VK / MySLO | Слобода

Никита Никонов
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