Стало известно, откуда на снежном поле в Тульской области взялись верблюды

Хозяином животных оказался 63-летний биолог Сергей, верблюды Василий и Василиса живут у него уже около 7 лет. Мужчина рассказал, что его двугорбые питомцы самостоятельные и с детства гуляют недалеко от дома без присмотра. А вот шестилетнего ослика Васю верблюды с собой не берут — старший Василий ревнует его к Василисе.