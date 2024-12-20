Стало известно, откуда на снежном поле в Тульской области взялись верблюды
SHOT: Верблюды из Тульской области принадлежат местному биологу
В соцсетях быстро распространилось видео с гуляющими по снегу в Тульском области верблюдами. Что корабли пустыни забыли в Центральной России, выяснил SHOT.
Верблюды в Тульской области. Видео © VK / MySLO | Слобода
Хозяином животных оказался 63-летний биолог Сергей, верблюды Василий и Василиса живут у него уже около 7 лет. Мужчина рассказал, что его двугорбые питомцы самостоятельные и с детства гуляют недалеко от дома без присмотра. А вот шестилетнего ослика Васю верблюды с собой не берут — старший Василий ревнует его к Василисе.
Ранее Life.ru писал, что в Башкирии подростки «угнали» верблюда из цирка и устроили ему экскурсию. Утром молодёжь вернула Акселя на место.
VK / MySLO | Слобода