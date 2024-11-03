Не Гелик, а Валя: Страус с «подвохом» стал причиной побега Васи с фермы в Коми

После побега страуса Васи все щели в заборах на ферме в Коми заколотили. Эму теперь выгуливают по 15 минут в день в целях безопасности.

Страус Вася в компании сородичей. Видео © SHOT

Как рассказали SHOT на ферме, оказалось, что причиной побега Васи стала женщина. Владельцы думали, что у них три пацана и проблем с ними не будет. Но потом Гелик вдруг оказался Валей. Два страуса-самца начали бороться за сердце дамы. Васе сорвало крышу и он убежал в лес «перебеситься».