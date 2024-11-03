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3 ноября, 15:11

Не Гелик, а Валя: Страус с «подвохом» стал причиной побега Васи с фермы в Коми

SHOT: Причиной побега страуса Васи с фермы в Коми стала страусиха

После побега страуса Васи все щели в заборах на ферме в Коми заколотили. Эму теперь выгуливают по 15 минут в день в целях безопасности.

Страус Вася в компании сородичей. Видео © SHOT

Как рассказали SHOT на ферме, оказалось, что причиной побега Васи стала женщина. Владельцы думали, что у них три пацана и проблем с ними не будет. Но потом Гелик вдруг оказался Валей. Два страуса-самца начали бороться за сердце дамы. Васе сорвало крышу и он убежал в лес «перебеситься».

Вася, который был на воле почти неделю, уже почти привык к своему загону. За время странствий в лесу он сильно схуднул и сейчас активно отъедается. Отношения у страусиной троицы пока в норме — конфликтов больше не замечали.

Ребёнок протянул страусу букет одуванчиков, но тот вместо благодарности клюнул его в руку
Ребёнок протянул страусу букет одуванчиков, но тот вместо благодарности клюнул его в руку

Напомним, что австралийский страус Вася 26 октября, чего-то испугавшись, совершил дерзкий побег с территории фермы в Коми. Его не остановил даже забор — птица просто снесла его. Сразу поймать пернатого беглеца не вышло — он удрал в лес. На место вызвали ветеринара с транквилизатором, но ему удалось попасть в Васю лишь единожды, и тот быстро совладал с воздействием успокоительного. В своих скитаниях птица даже вышла на автомобильную трассу, где едва не была сбита машиной. Сегодня страусиная одиссея закончилась — Васю поймали и вернули на ферму. Правда, страус явно был не рад, и уже на ферме впал в уныние.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Milan Zygmunt

Матвей Константинов
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