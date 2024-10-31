Свободолюбивая птица: Беглый страус Вася впал в уныние после возвращения на ферму к сородичам
SHOT: Страус Вася из республики Коми оказался не рад своему возвращению на ферму
Отважный страус Вася ворчит, что его вернули обратно на ферму. Он пока полностью игнорирует своих пернатых сородичей, пишет SHOT.
Страус Вася делает вид, что его возращение на ферму — чудовищная ошибка. Видео © SHOT
Вася, после того как его схватили охотники, ещё ничего не ел. Он отходит от стресса и транквилизаторов.
Напомним, что австралийский страус Вася 26 октября, чего-то испугавшись, совершил дерзкий побег с территории фермы в Коми. Его не остановил даже забор — птица просто снесла его. Сразу поймать пернатого беглеца не вышло — он удрал в лес. На место вызвали ветеринара с транквилизатором, но ему удалось попасть в Васю лишь единожды, и тот быстро совладал с воздействием успокоительного. В своих скитаниях птица даже вышла на автомобильную трассу, где едва не был сбит машиной. Сегодня страусиная одиссея закончилась — Васю поймали и вернули на ферму.