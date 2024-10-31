Свободолюбивая птица: Беглый страус Вася впал в уныние после возвращения на ферму к сородичам

Вася, после того как его схватили охотники, ещё ничего не ел. Он отходит от стресса и транквилизаторов.

Напомним, что австралийский страус Вася 26 октября, чего-то испугавшись, совершил дерзкий побег с территории фермы в Коми. Его не остановил даже забор — птица просто снесла его. Сразу поймать пернатого беглеца не вышло — он удрал в лес. На место вызвали ветеринара с транквилизатором, но ему удалось попасть в Васю лишь единожды, и тот быстро совладал с воздействием успокоительного. В своих скитаниях птица даже вышла на автомобильную трассу, где едва не был сбит машиной. Сегодня страусиная одиссея закончилась — Васю поймали и вернули на ферму.