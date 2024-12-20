«Главное, чтобы было чисто»: Беглов оценил идею бороться со снегом в Петербурге с помощью огнемёта
Губернатор Беглов назвал добрым делом уборку снега в Петербурге огнемётом
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов оценил старания главы муниципалитета Северный Юрия Куликова, который предложил топить снег на улицах городов не только традиционными способами, но и огнемётом. Как пояснил губернатор корреспонденту кремлёвского пула Александру Юнашеву, главное — это чистота, а способы её достижения не важны.
Губернатор Петербурга оценил использование огнемёта для уборки снега. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
«Главное, чтобы помогали городу убираться. А так, можно и этим, и другим способом. Если делает доброе дело, то это не пиар, а доброе дело. А если просто покрасоваться, то это пиар. Я так понимаю, что он занимается уборкой, так это полезное дело. Главное, чтобы было чисто», — ответил Беглов журналисту.
Напомним, глава округа Северный города Санкт-Петербурга Юрий Куликов вышел на уборку снега с огнемётом. Видеоролик с эпичного субботника под музыку из фильма «Охотники за привидениями» чиновник опубликовал на своей странице «ВКонтакте». В комментариях россияне пишут, что присоединились бы к такой уборке снега.
VK / Юрий Куликов