«Главное, чтобы было чисто»: Беглов оценил идею бороться со снегом в Петербурге с помощью огнемёта

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов оценил старания главы муниципалитета Северный Юрия Куликова, который предложил топить снег на улицах городов не только традиционными способами, но и огнемётом. Как пояснил губернатор корреспонденту кремлёвского пула Александру Юнашеву, главное — это чистота, а способы её достижения не важны.

«Главное, чтобы помогали городу убираться. А так, можно и этим, и другим способом. Если делает доброе дело, то это не пиар, а доброе дело. А если просто покрасоваться, то это пиар. Я так понимаю, что он занимается уборкой, так это полезное дело. Главное, чтобы было чисто», — ответил Беглов журналисту.