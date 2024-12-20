Блинкен призвал Киев принять фундаментальное решение о мире или войне

Украинцам необходимо сделать важный выбор между продолжением боевых действий и началом переговоров с Россией для достижения прекращения огня. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу MSNBC, сообщает Deutsche Welle*.

По его словам, уходящая администрация нынешнего хозяина овального кабинета Джо Байдена нацелена на то, чтобы обеспечить Киеву и следующей администрации США под руководством президента Дональда Трампа «максимально хорошую» позицию перед возможными мирными переговорами.

«А это значит, что нужно попытаться укрепить позиции Украины на поле боя, убедиться, что у неё есть деньги, есть боеприпасы и мобилизационный потенциал», — указал американский чиновник.

К слову, ранее Блинкен заявил, что перемирие на Украине будет возможно лишь на условиях США. Он отметил, что для достижения мира Россия должна в первую очередь выполнить «основные требования». По его мнению, российский президент Владимир Путин рассматривает любое перемирие как возможность для своих войск восстановиться, провести переоснащение и в нужный момент снова перейти в наступление.