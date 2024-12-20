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Регион
20 декабря, 16:39

Путин напомнил, что русскому миру сегодня объявлена война

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад объявил войну всему русскому миру, поэтому наша страна не может расслабляться и вынуждена давать отпор противнику. Об этом политик сказал в рамках заседания Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.

«Выступали коллеги из Думы, говорили о том, что русскому миру объявлена война. Так оно и есть», — подчеркнул Путин.

Главные тезисы выступления Владимира Путина на ежегодной прямой линии – 2024
Главные тезисы выступления Владимира Путина на ежегодной прямой линии – 2024

Также во время заседания российский лидер Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества. Он отметил, что в следующем году будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, поэтому очень символично вспомнить наших великих предком и их достойных потомков — участников СВО.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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