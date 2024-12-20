Путин напомнил, что русскому миру сегодня объявлена война

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад объявил войну всему русскому миру, поэтому наша страна не может расслабляться и вынуждена давать отпор противнику. Об этом политик сказал в рамках заседания Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.

«Выступали коллеги из Думы, говорили о том, что русскому миру объявлена война. Так оно и есть», — подчеркнул Путин.