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Регион
20 декабря, 16:53

Кадыров: Чтобы иметь 4 жены, закон не нужен

Главы регионов прокомментировали журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву решение совета улемов (учёных-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, который разрешил многожёнство мужчинам, исповедующим ислам. Видео беседы опубликовано в телеграм-канале «Юнашев LIVE».

Главы регионов прокомментировали решение ДУМ о многожёнстве. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Раз утверждено, значит, правильно!» — заявил в беседе с корреспондентом глава Дагестана Сергей Меликов.

Однако глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал руководствоваться законами, прописанными в Конституции России. По его словам, существуют традиции, которые стали частью законодательства — и в этой части каждый решает сам. А вот глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что многожёнство прописано в Коране, но не стоит забывать, что правило подразумевает не кучу любовниц, а бережное отношение к каждой возлюбленной.

«Это в Коране написано. И только если есть возможность. Надо ухаживать, соблюдать очередь. Поэтому 4 жены иметь — закон не нужен», — отметил Кадыров.

Сколько можно иметь жён в России: кто может стать многоженцем и насколько это законно
Сколько можно иметь жён в России: кто может стать многоженцем и насколько это законно

Напомним, совет улемов (учёных-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ разрешил многожёнство мужчинам, исповедующим ислам. Единственным требованием для такого религиозного брака является равное отношение ко всем партнёрам. В организации считают, что это не противоречит законодательству России, поскольку, по их мнению, мусульмане в стране уже имеют возможность жить с несколькими жёнами.

Обложка ©

Telegram / Юнашев LIVE

Александра Мышляева
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