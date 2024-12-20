Кадыров: Чтобы иметь 4 жены, закон не нужен

Главы регионов прокомментировали журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву решение совета улемов (учёных-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, который разрешил многожёнство мужчинам, исповедующим ислам. Видео беседы опубликовано в телеграм-канале «Юнашев LIVE».

Главы регионов прокомментировали решение ДУМ о многожёнстве. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Раз утверждено, значит, правильно!» — заявил в беседе с корреспондентом глава Дагестана Сергей Меликов.

Однако глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал руководствоваться законами, прописанными в Конституции России. По его словам, существуют традиции, которые стали частью законодательства — и в этой части каждый решает сам. А вот глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что многожёнство прописано в Коране, но не стоит забывать, что правило подразумевает не кучу любовниц, а бережное отношение к каждой возлюбленной.

«Это в Коране написано. И только если есть возможность. Надо ухаживать, соблюдать очередь. Поэтому 4 жены иметь — закон не нужен», — отметил Кадыров.