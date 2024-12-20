Стиральная машина взорвалась в квартире в Москве
В Москве в одной из квартир стиральная машина взорвалась прямо на глазах у своей хозяйки, когда та запустила стирку. О случившемся пишет SHOT, добавляя, что причины ЧП выясняются, на месте уже работают экстренные службы.
Всё произошло вечером 20 декабря. По словам жительницы дома на Хорошёвском шоссе, она просто загрузила бельё в барабан и нажала на старт. Однако через несколько минут машинка начала гореть и прогремел взрыв. Информации о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что взрыв газа разнёс жилой дом в Сочи, разрушен весь первый этаж здания. Хозяин госпитализирован с сильными ожогами. Врачи рассказали, что мужчина обжёг 40% тела, он находится в тяжёлом состоянии.