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20 декабря, 17:06

Стиральная машина взорвалась в квартире в Москве

В Москве в одной из квартир стиральная машина взорвалась прямо на глазах у своей хозяйки, когда та запустила стирку. О случившемся пишет SHOT, добавляя, что причины ЧП выясняются, на месте уже работают экстренные службы.

Всё произошло вечером 20 декабря. По словам жительницы дома на Хорошёвском шоссе, она просто загрузила бельё в барабан и нажала на старт. Однако через несколько минут машинка начала гореть и прогремел взрыв. Информации о пострадавших нет.

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Ранее сообщалось, что взрыв газа разнёс жилой дом в Сочи, разрушен весь первый этаж здания. Хозяин госпитализирован с сильными ожогами. Врачи рассказали, что мужчина обжёг 40% тела, он находится в тяжёлом состоянии.

Обложка ©

freepik

Татьяна Миссуми
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