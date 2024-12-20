Семилетний ребёнок погиб в результате нападения на школу в Хорватии

В результате нападения на школу в загребском районе Пречко скончался один из пострадавших — семилетний ребёнок. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Хорватии Ирена Хрстич. Она также отметила, что нападавший является совершеннолетним.

«На данный момент жизнь пятерых пострадавших вне опасности, экстренные службы все еще находятся на месте, а погибшему ребенку семь лет», — приводит слова главы Минздрава национальное телевидение HRT.

Согласно информации агентства HINA, ещё одна пострадавшая — учительница школы — была госпитализирована в тяжёлом состоянии, сейчас врачи борются за её жизнь.

Правительство Хорватии решило объявить субботу, 21 декабря, днем траура в связи с нападением на школьников. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Андрей Пленкович.