В Хорватии подросток с ножом ранил семерых человек в школе

Несовершеннолетний совершил нападение с ножом в школе в Загребе, ранив семерых людей, сообщает хорватский портал Vecernji list.

По информации журналистов, инцидент произошёл в утренние часы в пятницу в одной из основных школ района Пречко.

«Согласно первой информации, нападавший, предположительно, несовершеннолетний, ранены всего семь человек: пятеро детей и двое взрослых», — говорится в сообщении.

Министерство внутренних дел Хорватии опубликовало в социальных сетях краткое сообщение о нападении в 9:50 (11:50 мск) и задержании агрессора, не предоставив информацию о его возрасте и количестве пострадавших.