Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 декабря, 13:46

В Хорватии подросток с ножом ранил семерых человек в школе

Несовершеннолетний совершил нападение с ножом в школе в Загребе, ранив семерых людей, сообщает хорватский портал Vecernji list.

По информации журналистов, инцидент произошёл в утренние часы в пятницу в одной из основных школ района Пречко.

«Согласно первой информации, нападавший, предположительно, несовершеннолетний, ранены всего семь человек: пятеро детей и двое взрослых», — говорится в сообщении.

Министерство внутренних дел Хорватии опубликовало в социальных сетях краткое сообщение о нападении в 9:50 (11:50 мск) и задержании агрессора, не предоставив информацию о его возрасте и количестве пострадавших.

В Москве раскрыли убийство женщины, которую 32 года назад задушили колготками
В Москве раскрыли убийство женщины, которую 32 года назад задушили колготками

Недавно в Ростове-на-Дону произошла серия ножевых атак, совершённых мужчиной. Одна из жертв, молодая женщина, погибла. В настоящее время устанавливаются мотивы преступника. Он уже был задержан, при аресте неадекват проявлял недовольство по поводу действий полиции и не осознавал, что происходит. По предварительной информации, у мужчины ранее были случаи лечения в психиатрической больнице.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Николь Вербер
  • Новости
  • хорватия
  • В мире
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar