В Хорватии подросток с ножом ранил семерых человек в школе
Несовершеннолетний совершил нападение с ножом в школе в Загребе, ранив семерых людей, сообщает хорватский портал Vecernji list.
По информации журналистов, инцидент произошёл в утренние часы в пятницу в одной из основных школ района Пречко.
«Согласно первой информации, нападавший, предположительно, несовершеннолетний, ранены всего семь человек: пятеро детей и двое взрослых», — говорится в сообщении.
Министерство внутренних дел Хорватии опубликовало в социальных сетях краткое сообщение о нападении в 9:50 (11:50 мск) и задержании агрессора, не предоставив информацию о его возрасте и количестве пострадавших.
Недавно в Ростове-на-Дону произошла серия ножевых атак, совершённых мужчиной. Одна из жертв, молодая женщина, погибла. В настоящее время устанавливаются мотивы преступника. Он уже был задержан, при аресте неадекват проявлял недовольство по поводу действий полиции и не осознавал, что происходит. По предварительной информации, у мужчины ранее были случаи лечения в психиатрической больнице.
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