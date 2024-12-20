Генеральная прокуратура России объявила о признании деятельности неправительственной канадской организации Canadian Center for Development of Democracy in Russia* нежелательной. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Организация, основанная в 2015 году в Монреале, активно сотрудничает с экстремистскими группами. В ходе прокурорского расследования выяснилось, что сотрудники канадского центра призывают к свержению конституционного порядка в России и выступают за ужесточение антироссийских санкций. Руководство организации поддерживает киевский режим и мешает проведению маршей «Бессмертного полка» на территории Канады.