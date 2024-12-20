В России признали нежелательной организацию из Канады, запрещающую «Бессмертный полк»
Canadian Center for Development of Democracy in Russia* признана нежелательной
Генеральная прокуратура России объявила о признании деятельности неправительственной канадской организации Canadian Center for Development of Democracy in Russia* нежелательной. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Организация, основанная в 2015 году в Монреале, активно сотрудничает с экстремистскими группами. В ходе прокурорского расследования выяснилось, что сотрудники канадского центра призывают к свержению конституционного порядка в России и выступают за ужесточение антироссийских санкций. Руководство организации поддерживает киевский режим и мешает проведению маршей «Бессмертного полка» на территории Канады.
Ранее Генеральная прокуратура России признала деятельность международной неправительственной организации Internationale Assoziation für Intellektuelle Spiele* нежелательной. Она включает более 200 участников, которые занимаются спортивными версиями игр «Что? Где? Когда?».
* Деятельность организации признана нежелательной в России
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