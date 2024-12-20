В Шерегеше фрирайдер съехал с трассы и погиб, ударившись головой о камень

На горнолыжном курорте в Шерегеше насмерть разбился фрирайдер, который съехал с трассы во время спуска. О трагедии в Кемеровской области сообщил телеграм канал Mash Siberia.

По предварительным данным, 30-летний Егор приехал насладиться снежными склонами из Москвы, но его активный отдых закончился трагедией. Во время спуска он выехал за пределы трассы «Зелёная», после чего перевернулся и ударился о камень.

Свидетели жуткого падения вызвали спасателей. Пострадавшего достали и передали в надёжные руки врачей, но травмы москвича оказались несовместимы с жизнью. Следствие начало проверку.