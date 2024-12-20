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20 декабря, 19:09

В Шерегеше фрирайдер съехал с трассы и погиб, ударившись головой о камень

В Кемеровской области фрирайдер насмерть разбился на спуске, съехав с трассы

На горнолыжном курорте в Шерегеше насмерть разбился фрирайдер, который съехал с трассы во время спуска. О трагедии в Кемеровской области сообщил телеграм канал Mash Siberia.

По предварительным данным, 30-летний Егор приехал насладиться снежными склонами из Москвы, но его активный отдых закончился трагедией. Во время спуска он выехал за пределы трассы «Зелёная», после чего перевернулся и ударился о камень.

Свидетели жуткого падения вызвали спасателей. Пострадавшего достали и передали в надёжные руки врачей, но травмы москвича оказались несовместимы с жизнью. Следствие начало проверку.

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Ранее МВД Кузбасса сообщило об инциденте в ТЦ, в ходе которого уборщица жестоко избила беременную посетительницу, выдрав ей волосы и разбив нос. Конфликт произошёл, когда будущая мать попросилась в туалет, где работница уже помыла полы.

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freepik / freepic.diller

Ольга Сливченко
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